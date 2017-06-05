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beşiktaş jesus navas ile anlaştı

BEŞİKTAŞ JESUS NAVAS İLE ANLAŞTI

Manchester City'nin İspanyol yıldızı Jesus Navas'ın bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:56
Puan Ver : Beşiktaş Jesus Navas İle Anlaştı(8/10)9


Beyaz TV, İspanyol yıldızın, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'la anlaşmaya vardığını açıkladı.Beşiktaş'ın Jesus Navas'ı bonservis bedeli olmadan 2+1 yıllığına renklerine bağladığını ifade edilirken yıldız futbolcuya senelik 3,4 milyon euro verileceği belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Jesus  Navas  İle  Anlaştı    haber

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