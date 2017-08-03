Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens'i, Sunderland'den 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Jeremain Lens transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah Beyazlılar, Sunderland ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlılar, Hollandalının bonservisi için Sunderland'e 5 milyon Euro ödeyecek. Lensile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Lens, yıllık 2.2 milyon Euro ücret alacak.

(NTV Spor)

Kaynak: haberinburada