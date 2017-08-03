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Beşiktaş, Jeremain Lens'i 5 Milyon Euro'ya Kadrosuna Kattı

BEŞİKTAŞ, JEREMAİN LENS'İ 5 MİLYON EURO'YA KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens'i, Sunderland'den 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 14:10
Puan Ver : Beşiktaş, Jeremain Lens'i 5 Milyon Euro'ya Kadrosuna Kattı(10/10)6

Beşiktaş, Jeremain Lens transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah Beyazlılar, Sunderland ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlılar, Hollandalının bonservisi için Sunderland'e 5 milyon Euro ödeyecek. Lensile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Lens, yıllık 2.2 milyon Euro ücret alacak.

(NTV Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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