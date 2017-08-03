BEŞİKTAŞ, JEREMAİN LENS'İ 5 MİLYON EURO'YA KADROSUNA KATTI
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens'i, Sunderland'den 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Jeremain Lens transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah Beyazlılar, Sunderland ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Siyah-Beyazlılar, Hollandalının bonservisi için Sunderland'e 5 milyon Euro ödeyecek. Lensile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Lens, yıllık 2.2 milyon Euro ücret alacak.
(NTV Spor)
Kaynak: haberinburada
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