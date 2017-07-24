BEŞİKTAŞ, JEREMAİN LENS'E YENİ TEKLİF YAPACAK
Beşiktaş, İngiliz ekibi Sunderland ile görüşerek Jeremain Lens için yeni teklifte bulunacak.
Beşiktaş forvet ve stoper arayışlarının yanı sıra orta saha için de hamle yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre, Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra orta sahada oluşan zaafiyeti gidermek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim gözünü yeniden Lens'e çevirdi.
BEŞİKTAŞ 2 KEZ ELİ BOŞ DÖNMÜŞTÜ
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcu için daha önce 2 kez girişimde bulunan ancak bundan bir sonuç elde edemeyen yönetim yeni bir atağa kalktı.
Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Sunderland ile Lens için masaya oturacağı öne sürüldü.
SUNDERLAND'A 1.5 MİLYON EURO
Sunderland Yönetimi'nin Lens için 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Hollandalı futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro önermeyi planlayan Umut Güner'in bu transferi kesin olarak bitirmeye kararlı olduğu belirlendi. Lens'in ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi..
Kaynak: haberinburada
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