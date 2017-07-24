Adil Öksüz Almanya'da İddiasına Hükümet'ten İlk Açıklama: Teyit Edilmiş Bir Bilgi Yok
Azeri Politikacı Amirov'a Fetö Davasında 3 Yıl Hapis Cezası!
Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
İtalyan Golcü Antonio Cassano, Altı Günde İkinci Kez Futbolu Bıraktı
Mehmet Şimşek, Ekonomi Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oldu
Ölümlü Kaza Yapan Sürücüyü Sarı Cant Yakalattı, Polisten Kaçamadı
City'nin Yeni Transferi Mendy, Futbol Tarihinin En Pahalı Defans Oyuncusu Oldu
Doktorların İki Kez Grip Diyerek Yolladığı Hentbolcu, Kansere Yakalandı
Rıza Çalımbay: Eto'o Konusunda Bize Gelen Bir Şey Yok
Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Ryan Babel Harekatı Hesapları Karıştırdı
Ordu'daki Protokol Kavgasında Bakanlık Devreye Girdi
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İçin İptal Koşulları
Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
İstanbul'un Göbeğinde Halk Otobüsü 9 Otomobili Biçti: 11 Yaralı!
Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Kuveyt Medyasından Yoğun İlgi
Deprem Uzmanından Rahatlatacak Açıklama: Endişe Edilecek Durum Yok
Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
Erdoğan'ın Körfez Ziyaretiyle İlgili Beştepe'den Açıklama

Beşiktaş, Jeremain Lens'e Yeni Teklif Yapacak

BEŞİKTAŞ, JEREMAİN LENS'E YENİ TEKLİF YAPACAK

Beşiktaş, İngiliz ekibi Sunderland ile görüşerek Jeremain Lens için yeni teklifte bulunacak.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 11:50
Puan Ver : Beşiktaş, Jeremain Lens'e Yeni Teklif Yapacak(8/10)4

Beşiktaş forvet ve stoper arayışlarının yanı sıra orta saha için de hamle yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre, Gökhan Töre'nin sakatlığından sonra orta sahada oluşan zaafiyeti gidermek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim gözünü yeniden Lens'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ 2 KEZ ELİ BOŞ DÖNMÜŞTÜ

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcu için daha önce 2 kez girişimde bulunan ancak bundan bir sonuç elde edemeyen yönetim yeni bir atağa kalktı.

Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in bu hafta içinde İngiltere'ye giderek Sunderland ile Lens için masaya oturacağı öne sürüldü.

SUNDERLAND'A 1.5 MİLYON EURO

Sunderland Yönetimi'nin Lens için 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Hollandalı futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro önermeyi planlayan Umut Güner'in bu transferi kesin olarak bitirmeye kararlı olduğu belirlendi. Lens'in ise Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi..


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Jeremain  Lens  E  Yeni  Teklif  Yapacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER