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Beşiktaş istedi, Malatyaspor bitirdi

BEŞİKTAŞ İSTEDİ, MALATYASPOR BİTİRDİ

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın anlaştığı fakat pürüzler nedeniyle vazgeçtiği Gineli forvet Sadio Diallo ile prensipte anlaştı.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Beşiktaş İstedi, Malatyaspor Bitirdi(8/10)4

Yıllar sonra Süper Lig'e Osmanlıspor maçıyla 'merhaba' diyecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, iki flaş transferi daha bitirdi.

DİALLO, YENİ MALATYASPOR'A GİDİYOR

Doğu ekibi, Beşiktaş ile de adı anılan, Bastia'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Sadio Diallo ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak pürüzler nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı. Gineli forvetin transferindeki pürüzlerin giderildiği ve Diallo'nun en kısa sürede imza atacağı öğrenildi.

SIRA MİNA'DA

Yeni Malatya'nın ikinci bombası ise River Plate forması giyen Ekvator Milli Takım stoperi Arturo Mina... Sarı kırmızılılar Mina'nın transferini bitirdi. Uzun süredir görüşme halinde olduğu oyuncuyu sonunda ikna eden Malatyaspor transfer komitesi, 26 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme imzalatacak.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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