Yıllar sonra Süper Lig'e Osmanlıspor maçıyla 'merhaba' diyecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, iki flaş transferi daha bitirdi.

DİALLO, YENİ MALATYASPOR'A GİDİYOR

Doğu ekibi, Beşiktaş ile de adı anılan, Bastia'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Sadio Diallo ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak pürüzler nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı. Gineli forvetin transferindeki pürüzlerin giderildiği ve Diallo'nun en kısa sürede imza atacağı öğrenildi.

SIRA MİNA'DA

Yeni Malatya'nın ikinci bombası ise River Plate forması giyen Ekvator Milli Takım stoperi Arturo Mina... Sarı kırmızılılar Mina'nın transferini bitirdi. Uzun süredir görüşme halinde olduğu oyuncuyu sonunda ikna eden Malatyaspor transfer komitesi, 26 yaşındaki futbolcuya iki yıllık sözleşme imzalatacak.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada