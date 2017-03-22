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beşiktaş istedi, galatasaray alıyor

BEŞİKTAŞ İSTEDİ, GALATASARAY ALIYOR

Savunmaya çözüm arayan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan İgor Tudor, vatandaşını transfer listesinin en başına yazdı...

Tarih : 22 Mart 2017, 10:58
Puan Ver : Beşiktaş İstedi, Galatasaray Alıyor(8/10)10


Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor'un ilk işinin, savunmayı çözmek olduğu öğrenildi. Hırvat teknik adamın istediği isimlerin başında da, Dinamo Kiev'de forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'nın geldiği bildirildi.



Yönetimle bu konuda bir görüşme yapan Tudor'un, 27 yaşındaki stoperi Sarı-Kırmızılılar'a gelme konusunda ikna etme görevini üstleneceği ifade edildi. Hırvatlar'ın yazdığı habere göre daha önce Beşiktaş'la da anılan Vida'nin, takıma büyük katkı yapacağını vurgulayan Tudor'un, oyuncuyla en kısa zamanda temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  İstedi  Galatasaray  Alıyor    haber

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