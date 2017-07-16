BEŞİKTAŞ, İLK HAZIRLIK MAÇINDA FORTUNA SİTTARD İLE 3-3 BERABERE KALDI
Sezonun ilk hazırlık maçında Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Sedat, Atiba ve Caner atti.
Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2. Ligi takımı Fortuna Sittard'ı konuk etti.
YEDEK AĞIRLIKLI KADRO ÇIKTI
Karşılaşmaya Utku, Beck, Mitrovic, Necip, Atınç, Caner Erkin, Tolgay, Sedat Şahintürk, Babel, Aras, Mustafa Pektemek ilk 11'i ile başlayan Beşiktaş, ilk testini geçemedi ve Fortuna Sittard ile 3-3 berabere kaldı.
CANER, FRİKİKTEN ATTI
Beşiktaş'ın gollerini 26. dakikada Sedat Şahintürk, 66. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Caner Erkin'den geldi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Caner Erkin, attığı güzel frikik golüyle alkış aldı.
SIRADAKİ MAÇ SCHALKE İLE
Hollanda ekibinin golleri ise 28. dakikada Semedo, 63. dakikada Vidigal ve 86. dakikada Smetts'ten geldi. Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçını 19 Temmuz tarihinde Çin'de Alman temsilcisi Schalke 04 ile oynayacak.
Kaynak: haberinburada
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