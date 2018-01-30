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Beşiktaş ile Orlando City, Larin Transferinde El Sıkıştı

BEŞİKTAŞ İLE ORLANDO CİTY, LARİN TRANSFERİNDE EL SIKIŞTI

Amerikan basını, Beşiktaş ile Orlando City'nin Cyle Larin transferinde el sıkıştığını yazdı.

Tarih : 30 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Beşiktaş İle Orlando City, Larin Transferinde El Sıkıştı(6/10)2

Cyle Larin transferi için Beşiktaş ile Orlando City'nin anlaştığını MLS kaynakları doğruladı. Transfere ilişkin ilginç detaylar ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların transferi sonlandırdıklarına yönelik açıklamalarının ardından, Amerika'dan da açıklama geldi.

ANLAŞMAYA VARDILAR

MLS yöneticilerinin, Kanadalı futbolcunun transferi konusunda Beşiktaş ile Orlando City'nin anlaşmaya vardığını doğruladıkları bildirildi. Yöneticilerin rakamlar konusunda detay vermediği ancak tarafların anlaştığını ilettikleri vurgulandı.

LARIN KENDİ PARASINI FEDA ETTİ

Uzun süredir devam eden ve nasıl sonuçlanacağı büyük merakla beklenen transferde ilginç bir gelişme de yaşandı. Normalde bu transferde ödenecek bonservis bedelinin yüzde 30'unu MLS, yüzde 10'unu futbolcunun kendisi alması gerekiyordu. Ancak tamamını Orlando City'nin kasasına koyacağı, Amerikan sitelerince ortaya kondu.

BONSERVİSİ ORLANDO ALACAK

ABD basınında konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler dikkat çekti:

"Fazlasıyla uzayarak çileye dönüşen transfer süreci nedeniyle, bonservis miktarının tamamını Orlando City alacak".


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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