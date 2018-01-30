BEŞİKTAŞ İLE ORLANDO CİTY, LARİN TRANSFERİNDE EL SIKIŞTI
Amerikan basını, Beşiktaş ile Orlando City'nin Cyle Larin transferinde el sıkıştığını yazdı.
Cyle Larin transferi için Beşiktaş ile Orlando City'nin anlaştığını MLS kaynakları doğruladı. Transfere ilişkin ilginç detaylar ortaya çıktı.
Siyah-beyazlıların transferi sonlandırdıklarına yönelik açıklamalarının ardından, Amerika'dan da açıklama geldi.
ANLAŞMAYA VARDILAR
MLS yöneticilerinin, Kanadalı futbolcunun transferi konusunda Beşiktaş ile Orlando City'nin anlaşmaya vardığını doğruladıkları bildirildi. Yöneticilerin rakamlar konusunda detay vermediği ancak tarafların anlaştığını ilettikleri vurgulandı.
LARIN KENDİ PARASINI FEDA ETTİ
Uzun süredir devam eden ve nasıl sonuçlanacağı büyük merakla beklenen transferde ilginç bir gelişme de yaşandı. Normalde bu transferde ödenecek bonservis bedelinin yüzde 30'unu MLS, yüzde 10'unu futbolcunun kendisi alması gerekiyordu. Ancak tamamını Orlando City'nin kasasına koyacağı, Amerikan sitelerince ortaya kondu.
BONSERVİSİ ORLANDO ALACAK
ABD basınında konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler dikkat çekti:
"Fazlasıyla uzayarak çileye dönüşen transfer süreci nedeniyle, bonservis miktarının tamamını Orlando City alacak".
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar