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Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın 15, Mersin İdmanyurdu'nun 6 galibiyeti bulunuyor, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı.







Rekabetteki son 5 lig maçını kazanan Beşiktaş'ın geride kalan müsabakalarda attığı 36 gole, Mersin İdmanyurdu 18 golle yanıt verdi.







Sezonun ilk haftasında Mersin'de yapılan maçı Beşiktaş 5-2 kazandı.