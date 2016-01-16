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beşiktaş ile mersin maçı ne zaman saat kaçta ?

BEŞİKTAŞ İLE MERSİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA ?

Beşiktaş Mersin maçı hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş Mersin İdmanyurdu maçı canlı yayını ve canlı anlatımı sitemizde olacak. Maçın ardından BJK-Mersin maç özeti golleri ve önemli anlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 16 Ocak 2016, 11:01
Puan Ver : Beşiktaş İle Mersin Maçı Ne Zaman Saat Kaçta ?(6/10)5


 Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın 15, Mersin İdmanyurdu'nun 6 galibiyeti bulunuyor, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı.

 

Rekabetteki son 5 lig maçını kazanan Beşiktaş'ın geride kalan müsabakalarda attığı 36 gole, Mersin İdmanyurdu 18 golle yanıt verdi.

 

Sezonun ilk haftasında Mersin'de yapılan maçı Beşiktaş 5-2 kazandı.








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