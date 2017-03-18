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beşiktaş ile antalyaspor 42. randevuda

BEŞİKTAŞ İLE ANTALYASPOR 42. RANDEVUDA

İki takım arasında ligde geride kalan maçlarda Beşiktaş 29, Antalyaspor 4 galibiyet aldı.

Tarih : 18 Mart 2017, 13:25
Puan Ver : Beşiktaş İle Antalyaspor 42. Randevuda(7/10)8


İki takım arasında ligde geride kalan maçlarda Beşiktaş 29, Antalyaspor 4 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 16 karşılaşmadan 14'ünü kazandı. Antalya'da yapılan 20 lig müsabakasından 12'inde Beşiktaş, 3'ünde Akdeniz ekibi galip geldi.



Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 41 lig maçının 29'unu Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.



Siyah-beyazlıların attıkları 90 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydedebildi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Beşiktaş 3-0 galip geldi.



 



kaynak:sabah








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