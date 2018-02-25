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Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den F.Bahçe maçı sonrası olay sözler

BEŞİKTAŞ İKİNCİ BAŞKANI ÇEBİ'DEN F.BAHÇE MAÇI SONRASI OLAY SÖZLER

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu, 'ilahi adalet' vurgusu yaptı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 23:40
Puan Ver : Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den F.Bahçe Maçı Sonrası Olay Sözler(6/10)2

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Çebi açıklamasında, "İkinci devrede çok iyi oynadık. İleriye dönül iyi bir mesaj oldu. Fernandao'nun ofsayttan attığı gol, verilmeyen bir gol ve Fernandao'nun kırmızı görmemesi. İlahi adalete inanmak mümkün değil. Takımı tebrik ediyorum. Daha ligde çok maç var. Keyifliyiz, mutluyuz." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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