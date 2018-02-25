BEŞİKTAŞ İKİNCİ BAŞKANI ÇEBİ'DEN F.BAHÇE MAÇI SONRASI OLAY SÖZLER
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu, 'ilahi adalet' vurgusu yaptı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.
Çebi açıklamasında, "İkinci devrede çok iyi oynadık. İleriye dönül iyi bir mesaj oldu. Fernandao'nun ofsayttan attığı gol, verilmeyen bir gol ve Fernandao'nun kırmızı görmemesi. İlahi adalete inanmak mümkün değil. Takımı tebrik ediyorum. Daha ligde çok maç var. Keyifliyiz, mutluyuz." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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