BEŞİKTAŞ İKİNCİ BAŞKANI ÇEBİ: NEGREDO'NUN HAREKETİ GEREKÇESİNE BAKILIRSA POZİTİF
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından görüşlerini dile getirdi.
"KİMSE KOLAY LOKMA DEĞİL"
Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olmaları hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Hiç önemi yok. Rakiplerin de zor maçları var. Kimse kolay lokma değil, bütün takımların hepsine saygı duyuyorum. Bu bizim için de rakipler için de geçerli. Zor bir yarış olacak" dedi.
"NEGREDO'NUN HAREKETİ GEREKÇESİNE BAKARSAK POZİTİF"
Alvaro Negredo'nun oyundan çıktıktan sonra şişeleri tekmelemesi hakkında görüşü istenen Çebi "Negredo'nun hareketini hoş karşılamazsak bile nedenine ve gerekçesine bakınca pozitif olarak görüyorum. Keşke böyle şeyler yapmasalar." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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