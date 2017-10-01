Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

BEŞİKTAŞ İKİNCİ BAŞKANI ÇEBİ: NEGREDO'NUN HAREKETİ GEREKÇESİNE BAKILIRSA POZİTİF


Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi: Negredo'nun Hareketi Gerekçesine Bakılırsa Pozitif
Tarih : 01 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi: Negredo'nun Hareketi Gerekçesine Bakılırsa Pozitif(8/10)4

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından görüşlerini dile getirdi.

"KİMSE KOLAY LOKMA DEĞİL"

Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olmaları hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, "Hiç önemi yok. Rakiplerin de zor maçları var. Kimse kolay lokma değil, bütün takımların hepsine saygı duyuyorum. Bu bizim için de rakipler için de geçerli. Zor bir yarış olacak" dedi.

"NEGREDO'NUN HAREKETİ GEREKÇESİNE BAKARSAK POZİTİF"

Alvaro Negredo'nun oyundan çıktıktan sonra şişeleri tekmelemesi hakkında görüşü istenen Çebi "Negredo'nun hareketini hoş karşılamazsak bile nedenine ve gerekçesine bakınca pozitif olarak görüyorum. Keşke böyle şeyler yapmasalar." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  İkinci  Başkanı  Çebi  Negredo  Nun  Hareketi  Gerekçesine  Bakılırsa  Pozitif    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER