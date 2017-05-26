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Beşiktaş İçin 'imkansız' İddia: Wayne Rooney!
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beşiktaş için 'imkansız' iddia: wayne rooney!

BEŞİKTAŞ İÇİN 'İMKANSIZ' İDDİA: WAYNE ROONEY!

Beşiktaş üst üste şampiyonluğa koşuyor, sevenleri bir yandan 3. yıldız provaları yapıyor diğer taraftan da yeni yıldızların hayalini kuruyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 11:20
Puan Ver : Beşiktaş İçin 'imkansız' İddia: Wayne Rooney!(7/10)7


Aynı durum yönetim kanadı için de geçerli. Ligin ikinci yarısının ortalarında yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, "Türkiye'ye gelmez denilen bir yıldız alacağım" iddiasını ortaya koyan ve bu paralelde nabız yoklayan Siyah-Beyazlılar'ın patronunun gündemine son olarak Manchester United'ın golcüsü Rooney'nin girdiği ortaya çıktı.



Manchester United'ın sembol isimlerinden biri olan, kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 Premier Lig zaferi bulunan İngiliz oyuncu için Kartal'ın öncelikli hedefi kiralama olacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  İçin    İmkansız    İddia  Wayne  Rooney    haber

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