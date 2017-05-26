Beşiktaş üst üste şampiyonluğa koşuyor, sevenleri bir yandan 3. yıldız provaları yapıyor diğer taraftan da yeni yıldızların hayalini kuruyor.



Aynı durum yönetim kanadı için de geçerli. Ligin ikinci yarısının ortalarında yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, "Türkiye'ye gelmez denilen bir yıldız alacağım" iddiasını ortaya koyan ve bu paralelde nabız yoklayan Siyah-Beyazlılar'ın patronunun gündemine son olarak Manchester United'ın golcüsü Rooney'nin girdiği ortaya çıktı.



Manchester United'ın sembol isimlerinden biri olan, kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 Premier Lig zaferi bulunan İngiliz oyuncu için Kartal'ın öncelikli hedefi kiralama olacak.







kaynak:sabah