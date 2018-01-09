Beşiktaş, lige verilen arada hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Den Haag ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Den Haag karşılaşmanın ilk yarısında 4. ve 24. dakikalada Johnsen'in golleriyle öne geçti. Beşiktaş 2. yarıda 60. dakikada Caner Erkin ve 72. dakikada Atiba Hutchinson'ın golleriyle beraberliği yakaladı ve mücadele de bu skorla sona erdi. Beşiktaş'ta Alvaro Negredo, 10. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

VIDA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK KEZ SAHADA

Beşiktaş karşılaşmaya Tolga, Gökhan, Mitrovic, Vida, Caner, Necip, Medel, Oğuzhan, Orkan, Lens, Negredo 11'iyle başladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, böylece siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkmış oldu. İlk yarıda stoper olarak görev alan Hırvat oyuncu, 2. devrede ise sağ bekte oynadı.

İLK YARIYA BASİT HATALAR DAMGA VURDU

İlk yarıda orta saha ve defansta hatalar yapan siyah-beyazlılar, daha 3'üncü dakikada Mitrovic'in kısa düşen geri pasını değerlendiren Johnsen'in golü ile 1-0 yenik duruma düştü. 5 dakika sonrasında kazanılan penaltıyı Negredo gole çeviremeyince Beşiktaş beraberlik şansından oldu. Etkili hücumlar yapmasına rağmen ceza sahası içinde bitirici vuruşu yapamayan siyah-beyazlılar, 28'inci dakikada yine Johnsen'in golü ile 2-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla bitti.

2. DEVREDE PEPE - MEDEL İKİLİSİ YAN YANA

Teknik direktör Şenol Güneş 2'nci yarıya oyuncu değişikliklerinin yanı sıra saha içi yerleşiminde de değişiklikler yaparak çıktı. Babel, Tolgay, Atiba, Quaresma ve Pepe 2'nci devrede sahada yer alırken beklenenin aksine Pepe - Vida ikilisi stoperde yer almadı. Tecrübeli teknik adam Vida'yı sağ bekte görevlendirirken Pepe'nin partneri Medel oldu. Oyuncu değişklikleri ile biraz daha toparlanan siyah-beyazlılar, 60'ıncı dakikada Caner Erkin ile farkı 1'e indirdi. Negredo ve Oğuzhan'ın yerine Talisca ve Mustafa Pektemek'in girmesinden sonra baskıyı artıran Beşiktaş, 72'nci dakikada Atiba'nın golü ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: haberinburada