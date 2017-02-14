BEŞİKTAŞ, HAPOEL BEERŞEBA'YA KONUK OLUYOR
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Hapoel Beer'ya konuk oluyor. Peki Hapoel Beer-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer takımıyla karşı karşıya geliyor. Peki Hapoel Beer-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunu yedi puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Hapoel Beer ise UEFA Avrupa Ligi K grubunu sekiz puanla ikinci sırada tamamlamıştı.
kaynak:habertürk
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