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beşiktaş, hapoel beerşeba'ya konuk oluyor

BEŞİKTAŞ, HAPOEL BEERŞEBA'YA KONUK OLUYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Hapoel Beer'ya konuk oluyor. Peki Hapoel Beer-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Tarih : 14 Şubat 2017, 15:06
Puan Ver : Beşiktaş, Hapoel Beerşeba'ya Konuk Oluyor(6/10)3


Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer takımıyla karşı karşıya geliyor. Peki Hapoel Beer-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...



Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunu yedi puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Hapoel Beer ise UEFA Avrupa Ligi K grubunu sekiz puanla ikinci sırada tamamlamıştı.



 



kaynak:habertürk








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