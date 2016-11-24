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beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

BEŞİKTAŞ GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Şampiyonlar Ligi puan durumunu sizler için hazırladık. Dün Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan doruktaydı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Beşiktaş, Benfica ile 3-3 berabere kalarak herkesi heyecanlandırdı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 09:00
Puan Ver : Beşiktaş Gruptan Nasıl Çıkar?(10/10)7


UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele veren Beşiktaş, son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i mağlup etmesi durumunda adını bir üst tura yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Aralık Salı günü 8'er puanlı Napoli ile Benfica, 7 puanlı Beşiktaş ile 2 puanlı Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın gruptan çıkması için haftaya oynanacak karşılaşmalarda şu senaryoların gerçekleşmesi gerekecek.

Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'i yenmesi halinde grubunu 10 puanla tamamlayacak ve Benfica-Napoli maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Benfica-Napoli maçının galibi grubu lider tamamlayacak, siyah beyazlılar ise grubunu ikinci sırada noktalayacak.

Kara Kartal'ın kazanması, 8'er puanlı Napoli ile Benfica'nın berabere kalması durumunda ise Şenol Güneş'in öğrencileri grubunu lider tamamlayarak 2. tura yükselecek.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile berabere kalması durumunda da ise puanını 8'e çıkaracak olan siyah-beyazlılar, Benfica'nın Napoli'yi yenmesi halinde İtalya temsilcisi ile puanını eşitleyecek. Beşiktaş, ikili averajda Napoli'ye karşı üstün olduğu için adını grup ikincisi olarak üst tura yazdıracak.

Olası beraberlikte puanını 8'e çıkaracak olan Beşiktaş, Napoli'nin Benfica'yı yenmesi halinde ise Portekiz temsilcisi ile puanını eşitleyecek. Bu durumda devreye ikili averaj girecek. Benfica ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda iki takımın topladığı puanlar, aralarındaki averaj ve attıkları gol sayıları eşit olduğu için deplasmanda daha çok gol atan Benfica, adını üst tura yazdıran ekip olacak.



 



kaynak:yenişafak








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