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Beşiktaş, Gökhan Töre depremi sonrası harekete geçti

BEŞİKTAŞ, GÖKHAN TÖRE DEPREMİ SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrasında Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferini bitirmek için harekete geçti.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Beşiktaş, Gökhan Töre Depremi Sonrası Harekete Geçti(10/10)6

Beşiktaş daha sezon başlamadan Gökhan Töre'den gelen sakatlık haberi ile sarsıldı.

Geçtiğimiz sezon West Ham'da sol ayağından yaşadığı kıkırdak sakatlığının aynısını bu kez sağ ayağında yaşayan Töre, Almanya'da ameliyat olması halinde 3-6 ay arası sahalardan uzak kalacak. Bu da Gökhan Töre'nin ligin ilk yarısında oynamayacağı anlamına geliyor.

Töre'nin sakatlığı transfer planlarını da etkileyecek.

YUSUF ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMELER HIZLANIYOR

Alman doktordan ameliyat kararı çıkması halinde kanatlara mutlaka takviye yapma zorunluluğu doğacak olan siyah-beyazlılar, ilk etapta görüşme halinde oldukları Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferini kısa sürede bitirmeye çalışacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in gerekli görmesi halinde Yusuf haricinde kanatlarda oynayacak kiralık bir oyuncu transferi daha gündeme alınacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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