BEŞİKTAŞ, GÖKHAN GÖNÜL'Ü KAPTI!
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül'ün transferini bitirdi! Siyah-Beyazlılar, Gökhan'a yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül'ün transferini bitirdi! Yeni sezon transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi'ne endeksli sürdüren Beşiktaş çok önemli bir transfere imza attı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'ün transferinde mutlu sona ulaştı. Anlaşma gereği Gökhan Gönül'e yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası verilirken 31 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar