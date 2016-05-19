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beşiktaş, gökhan gönül'ü kaptı!

BEŞİKTAŞ, GÖKHAN GÖNÜL'Ü KAPTI!

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül'ün transferini bitirdi! Siyah-Beyazlılar, Gökhan'a yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek

Tarih : 19 Mayıs 2016, 14:09
Puan Ver : Beşiktaş, Gökhan Gönül'ü Kaptı!(5/10)6


Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül'ün transferini bitirdi! Yeni sezon transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi'ne endeksli sürdüren Beşiktaş çok önemli bir transfere imza attı.



Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'ün transferinde mutlu sona ulaştı. Anlaşma gereği Gökhan Gönül'e yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası verilirken 31 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak.








Etiketler: Beşiktaş  Gökhan  Gönül  Ü  Kaptı    haber

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