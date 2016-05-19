Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül'ün transferini bitirdi! Siyah-Beyazlılar, Gökhan'a yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası ödeyecek



Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül'ün transferini bitirdi! Yeni sezon transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi'ne endeksli sürdüren Beşiktaş çok önemli bir transfere imza attı.







Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'ün transferinde mutlu sona ulaştı. Anlaşma gereği Gökhan Gönül'e yıllık 1.7 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro da imza parası verilirken 31 yaşındaki oyuncu 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak.