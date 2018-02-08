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Beşiktaş, Gökhan Gönül, Atiba Ve Quaresma'yı Gönderiyor
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Beşiktaş, Gökhan Gönül, Atiba ve Quaresma'yı Gönderiyor

BEŞİKTAŞ, GÖKHAN GÖNÜL, ATİBA VE QUARESMA'YI GÖNDERİYOR

Beşiktaş'ta yapılan analiz sonunda takımın 1,5 yıllık ömrü olduğu ortaya çıktı. Yönetim; yaşları ilerleyen Gökhan Gönül, Atiba ve Quaresma'nın yerine genç futbolcu bakıyor.

Tarih : 08 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Beşiktaş, Gökhan Gönül, Atiba Ve Quaresma'yı Gönderiyor(6/10)2

Beşiktaş'ta yaş ortalaması bir hayli ilerleyen kadroya 2019'a kadar ömür biçildi. Kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak transfer planlamasına göre siyah-beyazlılar öncelikle Gökhan Gönül, Atiba ve Quaresma'nın yerlerine genç oyuncular alacak, forvete de bir takviye yapılacak.

Son yıllarda yeni sezon transfer çalışmalarına aylar öncesinden başlayan ve birçok başarılı hamle gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi yine erkenden düğmeye bastı.

TAKIMIN ÖMRÜ 1,5 YIL

Hem yönetim hem de teknik heyetin uzun analizleri sonrasında yaşı bir hayli ilerleyen mevcut takıma 1.5 senelik ömür biçildi. 2019'da takımdaki tecrübeli isimlerin büyük çoğunluğunun sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle siyah-beyazlılar kendi bünyesine adeta gençlik aşısı vuracak.

Kısa, orta ve uzun vadede geçerli olmak üzere bir planlama yapan yönetim öncelikle Atiba, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma'nın alternatiflerini kadroya katacak. Yaz transfer döneminin rotasını şimdiden çizen Beşiktaş Transfer Komitesi; sağ bek, kanat, orta saha ve forvet hattını tazelemek için çalışmalara başladı. Hem mevcut kadronun istikrarını sürdürmek hem de 1.5 sene sonraki yenilenmiş Beşiktaş'ı oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar bu projenin ardından maddi olarak da rahat nefes alacak. Sezon sonunda UEFA'nın mali kriterlerinden kurtulacak olan Beşiktaş, yine aynı mali disiplin içerisinde yoluna devam edecek.

GURBETÇİLERE YAKIN TAKİP

Takımdaki tecrübeli isimlerin yerlerini genç oyunculara bırakacak olması nedeniyle, yönetim oyuncu ücretlerini de ciddi ölçüde düşürmüş olacak. Cyle Larin gibi yetenekleri araştırmaya devam ederek, 1,5 sene sonra çok farklı bir Beşiktaş'ı vitrine çıkaracak olan siyah-beyazlılar bu kapsamda genç gurbetçileri de transfer radarına alacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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