BEŞİKTAŞ GENÇ FUTBOLCUSUNU ALMANYA'YA YOLLADI
Beşiktaş, 200 bin Euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki Oğuzhan Aydoğan'ı Alman ekibi Karlsruher'e 1 yıllık kiraladı.
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ı Alman ekibi Karlsruher'e kiraladığını resmen duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandı."
200 BİN EURO'YA GELMİŞTİ
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016-17 sezonu başında Borussia Dortmund'dan 200 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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