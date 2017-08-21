Beşiktaş, 200 bin Euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki Oğuzhan Aydoğan'ı Alman ekibi Karlsruher'e 1 yıllık kiraladı.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ı Alman ekibi Karlsruher'e kiraladığını resmen duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandı."

200 BİN EURO'YA GELMİŞTİ

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016-17 sezonu başında Borussia Dortmund'dan 200 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.

Kaynak: haberinburada