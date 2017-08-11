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Beşiktaş, Geçen Sezon Transfer Ettiği Matej Mitrovic'i Satma Kararı Aldı

BEŞİKTAŞ, GEÇEN SEZON TRANSFER ETTİĞİ MATEJ MİTROVİC'İ SATMA KARARI ALDI

Beşiktaş, geçen sezon 4.2 milyon Euro'ya büyük umutlarla transfer ettiği Matej Mitrovic'i satma kararı aldı. Siyah-Beyazlılar, Hırvat stoper için 4 milyon Euro istiyor.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Beşiktaş, Geçen Sezon Transfer Ettiği Matej Mitrovic'i Satma Kararı Aldı(5/10)1

Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla 4.2 milyon Euro gibi yüksek bir bonservisle satın alınan Matej Mitrovic'in kaderi belli oldu.

4 MİLYON EURO'YA GÖNDERİLECEK

Siyah-Beyazlı yönetim, Bundesliga'dan gelen iki kiralama teklifini reddetti. Hırvat stoperin 4 milyon Euro bonservisle satılması kararı alındı.

Kaynak: Fotomaç


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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