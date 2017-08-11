BEŞİKTAŞ, GEÇEN SEZON TRANSFER ETTİĞİ MATEJ MİTROVİC'İ SATMA KARARI ALDI
Beşiktaş, geçen sezon 4.2 milyon Euro'ya büyük umutlarla transfer ettiği Matej Mitrovic'i satma kararı aldı. Siyah-Beyazlılar, Hırvat stoper için 4 milyon Euro istiyor.
Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla 4.2 milyon Euro gibi yüksek bir bonservisle satın alınan Matej Mitrovic'in kaderi belli oldu.
4 MİLYON EURO'YA GÖNDERİLECEK
Siyah-Beyazlı yönetim, Bundesliga'dan gelen iki kiralama teklifini reddetti. Hırvat stoperin 4 milyon Euro bonservisle satılması kararı alındı.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
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