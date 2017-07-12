Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Gaziantepspor forması giyen Orkan Çınar Beşiktaş'ta.

Fanatik'in haberine göre, Siyah-Beyazlı kulup genç yıldızın transferini bitirdi. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

21 yaşındaki orta saha futbolcusu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Orkan Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.

Gaziantepspor'a ise 2 milyon Euro civarinda bonservis ödeneceği öğrenildi. Süper Lig'de son iki sezonda 56 maça çıkan Orkan 6 gol atmıştı.

Kaynak: haberinburada