BEŞİKTAŞ, GARY MEDEL TRANSFERİNİ VİDEO İLE DUYURDU
Beşiktaş, Gary Medel transferini KAP'a bildirmesinin ardından bir duyuruyu da bu sezon gelenek haline gelen "Come to Beşiktaş" videosuyla yaptı.
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Beşiktaş'ın en son transferi Jeremain Lens ve Atiba'nın minik oğlu Noah'ın da olduğu klibe, son olarak Medel da dahil oldu.
Kaynak: haberinburada
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