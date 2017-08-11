Beşiktaş, Gary Medel transferini KAP'a bildirmesinin ardından bir duyuruyu da bu sezon gelenek haline gelen "Come to Beşiktaş" videosuyla yaptı.

BU KEZ KÜÇÜK BİR MİSAFİR VAR

Beşiktaş'ın en son transferi Jeremain Lens ve Atiba'nın minik oğlu Noah'ın da olduğu klibe, son olarak Medel da dahil oldu.

Kaynak: haberinburada