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BEŞİKTAŞ, GARY MEDEL TRANSFERİNİ VİDEO İLE DUYURDU


Beşiktaş, Gary Medel Transferini Video ile Duyurdu
Tarih : 11 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Beşiktaş, Gary Medel Transferini Video İle Duyurdu(8/10)4

Beşiktaş, Gary Medel transferini KAP'a bildirmesinin ardından bir duyuruyu da bu sezon gelenek haline gelen "Come to Beşiktaş" videosuyla yaptı.

BU KEZ KÜÇÜK BİR MİSAFİR VAR

Beşiktaş'ın en son transferi Jeremain Lens ve Atiba'nın minik oğlu Noah'ın da olduğu klibe, son olarak Medel da dahil oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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