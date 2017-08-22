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Beşiktaş, Galatasaray'ın da İstediği Vida'yla Ön Sözleşme İmzaladı

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY'IN DA İSTEDİĞİ VİDA'YLA ÖN SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, Dinamo Kiev'de forma giyen ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan savunma oyuncusu Domogoj Vida'yla ön sözleşme imzaladı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Beşiktaş, Galatasaray'ın Da İstediği Vida'yla Ön Sözleşme İmzaladı(9/10)5

Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile Beşiktaş ön sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı, Galatasaray'ın da savunmasına takviye yapmak için harekete geçtiği Dinamo Kiev'li savunma oyuncusu Domagoj Vida'da sıcak saatler yaşanıyor.

Transfere ara vermeyen ve sol bek listesinde bir numara olan Asamoah için Juventus'tan haber bekleyen Galatasaray yönetimi, Vida'da ise istediği sonucu alamadı.

GALATASARAY'DAN 5 MİLYON EURO İSTEDİLER

Teknik direktör İgor Tudor'un isteğiyle Beşiktaş'ın da talip olduğu Hırvat stoper için Dinamo Kiev'in kapısını çalan sarı-kırmızılı yönetim "5 milyon Euro" cevabını alınca geri adım attı.

Uzun süredir Vida için girişimde bulunan Beşiktaş ise sözleşmesi Ocak ayında bitecek 28 yaşındaki oyuncu ile ön protokol imzaladı.

BEŞİKTAŞ 2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 2 milyon Euro bonservis, oyuncuya da 5 yıllık sözleşmeden yıllık 2.2 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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