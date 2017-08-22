BEŞİKTAŞ, GALATASARAY'IN DA İSTEDİĞİ VİDA'YLA ÖN SÖZLEŞME İMZALADI
Beşiktaş, Dinamo Kiev'de forma giyen ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan savunma oyuncusu Domogoj Vida'yla ön sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile Beşiktaş ön sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı, Galatasaray'ın da savunmasına takviye yapmak için harekete geçtiği Dinamo Kiev'li savunma oyuncusu Domagoj Vida'da sıcak saatler yaşanıyor.
Transfere ara vermeyen ve sol bek listesinde bir numara olan Asamoah için Juventus'tan haber bekleyen Galatasaray yönetimi, Vida'da ise istediği sonucu alamadı.
GALATASARAY'DAN 5 MİLYON EURO İSTEDİLER
Teknik direktör İgor Tudor'un isteğiyle Beşiktaş'ın da talip olduğu Hırvat stoper için Dinamo Kiev'in kapısını çalan sarı-kırmızılı yönetim "5 milyon Euro" cevabını alınca geri adım attı.
Uzun süredir Vida için girişimde bulunan Beşiktaş ise sözleşmesi Ocak ayında bitecek 28 yaşındaki oyuncu ile ön protokol imzaladı.
BEŞİKTAŞ 2 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 2 milyon Euro bonservis, oyuncuya da 5 yıllık sözleşmeden yıllık 2.2 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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