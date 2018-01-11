Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi transfer açıklamasında bulundu. Çebi, "Larin için görüşmelerimiz devam ediyor, henüz biten bir şey yok" dedi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken; Larin için flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin transferi hakkında, "Transfer döneminden önce çalışmalarımızı yapmıştık, Larin için görüşmelerimiz devam ediyor, henüz biten bir şey yok. İhtiyaçlarımız doğrultusunda transfer görüşmelerimizi yapıyoruz" dedi.

Cenk Tosun'un Everton'a transferi hakkında da konuşan Çebi, "Cenk Tosun'un Premier Lig'e transfer olma konusunda ısrarı Everton ile yaptığımız pazarlıklar da belimizi büktü, çok daha fazla bir bedelle transfer olabilirdi" şeklinde konuştu.ARIN'İN YANI SIRA DİĞER ALTERNATİFLER

Cenk Tosun'un transferinin ardından Larin'e yoğunlaşan Beşiktaş diğer bir yandan da alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Larin transferi için Orlanda'dan olumsuz bir haber alınması durumunda listesindeki alternatif isimlere yoğunlaşacak olan Beşiktaş, Atletico Madridli Gameiro, Fiorentina'da oynayan Babacar, Kızılyıldızlı Boakye ve Leicester City forması giyen Iheanacho ile pazarlıklara devam ediyor.

DEMBA BA KONUSUNDA KARAR VERİLECEK

Güneş'in onayladığı bu isimler arasından, ekonomik koşulları en uygun olan golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, görüşmelerden sonra Demba Ba konusunda da son kararını verecek.

Kaynak: haberinburada