Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

beşiktaş finalin eşiğinde

BEŞİKTAŞ FİNALİN EŞİĞİNDE

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisinde Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i 74-72 yenerek 2-0 öne geçti.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Beşiktaş Finalin Eşiğinde(9/10)8


Spor Toto Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisinde Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i 74-72 yenerek 2-0 öne geçti. Kartal'ın 90-71 kazandığı Akatlar'daki ilk maçın aksine bu sefer heyecan üst düzeydeydi. İlk çeyrek 17-18 Efes üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ikinci 10 dakikada rakibini 13 sayıda tutarak devreye 37-31 öne girdi.



Son periyoda da 54-51 Beşiktaş üstünlüğüyle başlandı. 4. çeyreğin ilk 5 dakikasında skor 63-59 olduktan sonra Efes, Cedi Osman'ın önderliğinde 6-0'lık seri yakaladı ve 63-65 öne geçti. Son 27 saniyeye ise 72-72 girildi. İlk maçın da yıldızı olan Strawberry, 3.1 saniye kala bulduğu basketle Kartal'ı öne geçirirken, Deshaun Thomas 3 sayılık atışı kaçırınca Beşiktaş 74-72'lik skorla üç galibiyet alanın finale kalacağı seride 2-0 öne geçti. Üçünçü maç yarın Efes'in ev sahipliğinde Abdi İpekçi'de oynanacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Finalin  Eşiğinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER