Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile ilgili suçlama haberlerine siyah-beyazlı kulüpten yalanlama geldi. Başkan Orman ile ilgili bir gazetede çıkan "Fikret Orman'a şok suçlama" haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Haberde, İz İnşaat'ın sahiplerinden Gültekin Öbekli "İflas erteleme aldık, her şeyimizi kaybetmek noktasına geldik. Şirketimizi batırdı. Artık beni ölüm noktasına getirdi. Bir sürü borcumuz var. Evim satıldı, barkım satıldı, intihar noktasına getirdiler. Bana günah değil mi?" ifadelerine yer verirken siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Bugün Fanatik Gazetesi'nde yer alan "Fikret Orman'a Şok Suçlama" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz tarafından, "Vodafone Park Halatlı Germe Membran Çelik Çatı İmalat ve Montaj İşleri" ihalesine çıkılmış olup, 05/06/2014 tarihinde İz İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ihale edilmiştir.

"FİRMA İFLAS ERTELEME İSTEDİ"

İhale bedeli 16.700.000 Euro olup, KDV ile birlikte 18.336.640,93 Euro'ya bitirilmiştir.Firma işi Fransız ortağı Freysash ile yürütürken iş sonuna doğru maddi problemler yaşamasından dolayı iflas erteleme talebinde bulunmuştur.

"BEŞİKTAŞ, FİRMANIN BORÇLARINI ÖDEMİŞTİR"

BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.; işin bir an önce bitirilebilmesi için firmanın inşaatta kullandığı vinç kiralarını, İz İnşaat'ın çelik halat sistemlerini yapan firmaya olan ödemelerini, piyasada yaptırdığı ve ödeyemediği demir imalat bedellerini ve hatta İstanbul'da mal aldıkları nalburlara ödenemeyen borçlarını firma cari hesabından karşılayarak ödemiştir.

"KALAN BORÇ KAYYUMA ÖDENECEKTİR"

Firmanın bugün itibariyle çatı inşaatından dolayı kulübümüzden alacağı 156.256.44 Euro olup, bu ödeme de iflas erteleme durumunda olan firmaya değil, atanmış olan kayyuma ödenecektir.

"İLGİLİ GAZETEYE YAKIŞMADI"

Kulübümüzün bir mahkeme durumunda bile olmadığı ticari bir iş ilişkisinin tamamen gerçek dışı ve içeriğinde gerek kulübümüze gerek Başkanımıza hakarete varan saygısız, yakışıksız ifadelerin yer aldığı röportajla tam sayfa haber olarak sunulması, Fanatik Gazetesi ve bağlı olduğu Doğan Yayın Grubu yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Kulübümüzden görüş alınmadan, haberin doğruluğu teyit edilmeden yapılan, içerisinde kulübümüze ve Başkanımıza hakaret içeren ifadelerin olduğu bu haber ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılana dek Fanatik Gazetesi ile kurumsal ilişkilerimiz dondurulmuştur. Kulübümüzün ayrıca haberde geçen yakışıksız ifadelerden dolayı ilgili kişiler hakkında hukuki süreci başlattığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: haberinburada