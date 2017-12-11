Beşiktaş, Fenerbahçe üyeliğinden ihraç edilen Gökhan Gönül'ü kulübün üyesi yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gökhan Gönül, Beşiktaş'a transferinin ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle Fenerbahçe üyeliğinden ihraç edilmişti. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş yönetimi milli sağ beki kulüp üyesi yapmak için harekete geçti.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİ

2014 yılında Fenerbahçe üyeliğine geçen milli futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle bazı üyelerin başvurusu üzerine disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sarı-Lacivertli hukukçuların Gökhan Gönül'ün medyada yer alan röportaj ve açıklamalarını da ihraç talep dilekçesine şikayet olarak eklemesi üzerine, disiplin kurulu Gökhan Gönül'ü kulüp üyeliğinden ihraç etmişti.

BEŞİKTAŞ GÖKHAN'I ÜYELİĞE ALMAK İSTİYOR

Gökhan Gönül'ün ihraç edilmesi üzerine Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre Beşiktaş yönetimi milli oyuncuyu kulübe üye yapmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'den resmi açıklama bekliyor. Resmi açıklama gelir gelmez Gönül, Beşiktaş'ın kulüp üyesi olacak.

9 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2016 yılının Temmuz ayında Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 50 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Kaynak: haberinburada