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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe, "çirkin ve kötü tezahüratı" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Galatasaray ise "saha olayları" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 01:50
Puan Ver : Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi(6/10)2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle;

GALATASARAY:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ:

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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