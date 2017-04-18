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beşiktaş-fenerbahçe tarihi belli oldu

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE TARİHİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.

Tarih : 18 Nisan 2017, 15:02
Puan Ver : Beşiktaş-Fenerbahçe Tarihi Belli Oldu(9/10)8


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29-33. haftaları arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.



Bu açıklama sonucunda ligin 30. haftasında oynanacak olan derbinin tarihi de belli oldu.



7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş-Fenerbahçe  Tarihi  Belli  Oldu    haber

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