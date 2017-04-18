BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE TARİHİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29-33. haftaları arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.
Bu açıklama sonucunda ligin 30. haftasında oynanacak olan derbinin tarihi de belli oldu.
7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
kaynak:sabah
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