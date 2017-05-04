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beşiktaş-fenerbahçe maçının güvenlik toplantısı yapıldı

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇININ GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI

Vodafone Arena Stadı'nda 7 Mayıs Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin güvenlik toplantısı İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 13:57
Puan Ver : Beşiktaş-Fenerbahçe Maçının Güvenlik Toplantısı Yapıldı(8/10)8


Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında yapılan toplantıya Beşiktaş'tan yönetici Hakan Özköse, Fenerbahçe'den yönetici Metin Doğan ve diğer yetkililer katıldı.



Derbide 1500 çevik kuvvet, 710 polis ve 2280'i özel güvenlik olmak üzere 3490 güvenlik mensubu görev yapacak.



Fenerbahçe taraftarı saat 15:00'de Şükrü Saracoğlu'ndan toplu halde Vodafone Arena'ya otobüslerle hareket edecek ve Beşiktaş taraftarı için stat kapıları saat 16:30'da açılacak.



 



kaynak:sabah








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