BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇININ GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI
Vodafone Arena Stadı'nda 7 Mayıs Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin güvenlik toplantısı İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında yapılan toplantıya Beşiktaş'tan yönetici Hakan Özköse, Fenerbahçe'den yönetici Metin Doğan ve diğer yetkililer katıldı.
Derbide 1500 çevik kuvvet, 710 polis ve 2280'i özel güvenlik olmak üzere 3490 güvenlik mensubu görev yapacak.
Fenerbahçe taraftarı saat 15:00'de Şükrü Saracoğlu'ndan toplu halde Vodafone Arena'ya otobüslerle hareket edecek ve Beşiktaş taraftarı için stat kapıları saat 16:30'da açılacak.
kaynak:sabah
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