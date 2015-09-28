

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek averajla liderliğe yükseldi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına Sosa'nın yerine Necip Uysal ile başlayan Beşiktaş, daha defansif bir anlayışla sahada yer aldı. Ancak oyunu kontrol altında tutmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, 65. dakikada Van Persie'nin golüne engel olmayarak skor avantajını kaybetti. Bu golün şokunu çabuk atlatan Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin geliştirdiği pozisyonda Gomez ile tekrar öne geçti: 3-2. Golden sonra üstünlüğünü korumaya çalışan siyah-beyazlı takım, daha çok savunmada kaldı. Son bölümde rakibinin ataklarını başarılı bir şekilde savuşturan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.