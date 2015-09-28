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beşiktaş fenerbahçe maç sonucu 3-2

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ SONUCU 3-2

Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonucunda galip gelerek uzun zamandır hasret kaldığı derbi galibiyetine kavuştu. Beşiktaş Fenerbahçe maçı 3-2'lik skorla sona erdi ve sahasında derbiyi kazanan siyah-beyazlılar puan durumda liderlik koltuğuna oturdu.

Tarih : 28 Eylül 2015, 09:58
Puan Ver : Beşiktaş Fenerbahçe Maç Sonucu 3-2(8/10)5


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta  Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek averajla liderliğe yükseldi.



Karşılaşmanın ikinci yarısına Sosa'nın yerine Necip Uysal ile başlayan  Beşiktaş, daha defansif bir anlayışla sahada yer aldı. Ancak oyunu kontrol  altında tutmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, 65. dakikada Van Persie'nin golüne  engel olmayarak skor avantajını kaybetti. Bu golün şokunu çabuk atlatan Beşiktaş,  Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin geliştirdiği pozisyonda Gomez ile tekrar öne  geçti: 3-2. Golden sonra üstünlüğünü korumaya çalışan siyah-beyazlı takım, daha  çok savunmada kaldı. Son bölümde rakibinin ataklarını başarılı bir şekilde  savuşturan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.








Etiketler: Beşiktaş  Fenerbahçe  Maç  Sonucu  3-2    haber

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