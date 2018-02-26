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Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
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Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.

Tarih : 26 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu(5/10)1

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Mücadelenin biletleri yarın (27 Şubat) saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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