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beşiktaş-fenerbahçe derbisi biletler tükendi

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLER TÜKENDİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletler tükendi.

Tarih : 02 Şubat 2017, 14:10
Puan Ver : Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Biletler Tükendi(6/10)3


 Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletler tükendi.



Beşiktaşlı yaklaşık 30 bin kombine sahibinin dışında kalan 10 bin bilet dün satışa çıkıp 1 gün içinde tükenirken, Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2000 kişilik kontenjanı ise Sarı-Lacivertli kulüp aldı.



Erken final olarak adlandırılan eşleşmeyi Vodafone Arena'da izlemek isteyen futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma 5 Şubat Pazar günü 20.30'da başlayacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş-Fenerbahçe  Derbisi  Biletler  Tükendi    haber

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