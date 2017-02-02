BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLER TÜKENDİ
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletler tükendi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletler tükendi.
Beşiktaşlı yaklaşık 30 bin kombine sahibinin dışında kalan 10 bin bilet dün satışa çıkıp 1 gün içinde tükenirken, Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2000 kişilik kontenjanı ise Sarı-Lacivertli kulüp aldı.
Erken final olarak adlandırılan eşleşmeyi Vodafone Arena'da izlemek isteyen futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma 5 Şubat Pazar günü 20.30'da başlayacak.
kaynak:sabah
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