BEŞİKTAŞ, ESKİ OYUNCUSU ERSAN GÜLÜM'Ü UNUTMADI
Adelaide United'ta forma giyen Eski Beşiktaşlı Ersan Gülüm, Melbourne City ile oynanan maçta kaburgalarını kırdı. Akciğeri zarar gören Milli futbolcuya Beşiktaş'tan da destek mesajı geldi.
Bir dönem Beşiktaş ve Çin'de forma giyen Ersan Adem Gülüm, yeni takımı Adelaide United'la çıktığı maçta kötü bir sakatlık geçirdi. Takımının Melbourne City ile oynadığı karşılaşmada kaburgaları kırılan ve akciğerinde hasar oluşan Ersan için eski takımı Beşiktaş da bir destek mesajı yayımladı.
RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAYINLANDI
Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaşımızın formasını terleten, şu sıralarda kariyerine Avustralya ekibi Adelaide United'da devam eden Ersan Adem Gülüm'ün lig maçı sırasında ciddi şekilde sakatlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Kaburgasının kırıldığı ve akciğerinde hasar meydana geldiği öğrenilen Ersan Adem Gülüm'ün tedavisine devam edildiği bildirilmekte.Gülüm'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı..
Kaynak: haberinburada
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