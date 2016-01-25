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beşiktaş, ertelenen maçlar için tarih açıkladı

BEŞİKTAŞ, ERTELENEN MAÇLAR İÇİN TARİH AÇIKLADI

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, kar nedeniyle ertelenen Mersin İdman Yurdu ve Trabzonspor maçlarını oynamak istedikleri tarihi açıkladı.

Tarih : 25 Ocak 2016, 14:47
Puan Ver : Beşiktaş, Ertelenen Maçlar İçin Tarih Açıkladı(7/10)8


Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Metin Albayrak, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Mersin İdman Yurdu ve Trabzonspor maçları için planlama yaptıklarını ve bu konudaki görüşlerini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildireceklerini söyledi.



NTV Spor'a konuşan Albayrak, "Nereye gitsek kar peşimizi bırakmıyor. Trabzonlu olan Şenol Güneş hoca da, ikinci başkanımız Ahmet Nur Çebi de 'Böyle kar görmedik' diyorlar. Maçların ne zaman oynanacağını elbette biz belirleyecek değiliz, federasyonun işi. Program çok yoğun olduğu için biz sadece önerimizi yapacağız. Bu da 3-18 şubat tarihleri olacak. 3 Şubat'ta Mersin İdman Yurdu, 18 Şubat'ta da Trabzonspor maçlarını oynamak istiyoruz" diye konuştu.








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