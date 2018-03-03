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Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı küme düştü!

BEŞİKTAŞ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KÜME DÜŞTÜ!

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Baraj Etabı'nda ilk maçını kaybetti ve küme düştü. İnegöl Belediyespor'a yenilen Beşiktaş Voleybol Takımı gelecek sezon 1. Ligde mücadele edecek.

Tarih : 03 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Küme Düştü!(9/10)5

Efeler Voleybol Ligi'nde Beşiktaş, Baraj Etabı'nda ilk maçını İnegöl Belediyespor ile oynadı.

Ligde normal sezonu galibiyet alamadan 0,570 puanla son sırada tamamlayan TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik'in, baraj etabı maçları öncesi küme düşmesi kesinleşti. Sezonu 8,250 puanla 11. sırada bitiren Beşiktaş'ın ise ligde kalma olasılığı oldukça azdı.

BEŞİKTAŞ, KÜME DÜŞEN İKİNCİ TAKIM OLDU

Siyah-beyazlılar, baraj etabında yaşayacağı muhtemel ilk puan kaybında ligden düşecek ikinci takım olacaktı. Kazanmak zorunda olan Beşiktaş, İnegöl Belediyespor'ea 3-0 yenildi ve küme düşen ikinci takım oldu.

Beşiktaş ve Gümüşhane temsilcisi TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Erkek  Voleybol  Takımı  Küme  Düştü    haber

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