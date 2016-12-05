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beşiktaş, dinamo kiev ile kader maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ, DİNAMO KİEV İLE KADER MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta maçında Dinamo Kiev'e konuk olacak.

Tarih : 05 Aralık 2016, 11:22
Puan Ver : Beşiktaş, Dinamo Kiev İle Kader Maçına Çıkıyor(9/10)9


Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta maçında Dinamo Kiev'e konuk olacak.



Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak ve İskoç hakem Craig Thomson tarafından yönetilecek.



6. kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Kara Kartallar bu kez şeytanın bacağını kırıp bir ilki gerçekleştirmek ve gruptan çıkmak için mücadele edecek.



GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN 2 OLASILIK VAR

Bu sezon hem Türkiye hem Avrupa'da oynadığı 20 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 10 galibiyet, 10 beraberlik alan Beşiktaş'a bu kez beraberliğin yetme olasılığı düşük.



Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta yenilmemesine rağmen sadece 1 galibiyet alan ve diğer 4 maçta berabere kalan Siyah Beyazlılar, 7 puan toplamış ve gruptan çıkma şansını son maça bırakmıştı.



Son maçlar öncesinde Beşiktaş'ın gruptan çıkması için 2 olasılık bulunuyor. Bu olasılıklardan ilki ; 8'er puanlı Napoli ve Benfica'nın ardından 3. sırada bulunan Siyah Beyazlıların Dinamo Kiev'i yenerek gruptan çıkması. Bu durumda puanını 10 yapacak olan Kara Kartallar gruptan çıkmayı garantileyecek ve Benfica-Napoli maçının sonucunu sadece sıralamayı öğrenmek için merak edecek.



İkinci olasılık ise Beşiktaş'ın berabere kalması durumunda ortaya çıkacak. Beşiktaş, Dinamo Kiev ile berabere kalırsa Benfica'nın Napoli'yi yenmesini bekleyecek. Beşiktaş berabere kalıp Benfica da Napoli'yi yenerse Siyah Beyazlılar ikili averajda Napoli'ye üstünlük sağladığı için 8 puanla gruptan çıkmayı başaracak.



Şenol Güneş'in öğrencileri yenilmeleri veya ikinci olasılığın gerçekleşmemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



 



kaynak:hürriyet








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