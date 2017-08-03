Fenerbahçe, stoper transferini bitirmek için yoğun çaba sarfediyor. Simon Kjaer'in Sevilla'ya satılması sonrası maddi kaynak oluşturan Sarı-Lacivertliler, savunmaya takviye yapmak için gözünü İtalya'ya çevirdi. Kanarya'nın listesindeki 1 numaralı stoper adayı Milan'da top koşturan Gustavo Gomez. Aykut Kocaman'ın da onay verdiği Paraguaylı defans oyuncusu kiralık olarak alınmak isteniyor. Ancak 24 yaşındaki savunmacının olmama ihtimaline karşılık B planı da hazır...

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Fotomaç'ın haberine göre, Sarı-lacivertliler, yine kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Gabriel Paletta'yı da yakın markaja almış durumda. 31 yaşındaki futbolcuya, F.Bahçe'nin yanısıra Serie A ekipleri Genoa, Torino ve Fiorentina da talip. Sarı-lacivertliler ilk hamleyi yapıp, Arjantinli stopere teklifini iletti. Geçen sezonu Atalanta'da geçiren Gabriel Paletta için Kanarya'nın kiralama yolunu seçeceği ifade ediliyor. Gustavo Gomez ve Gabriel Paletta'nın yine stoper arayan Beşiktaş'a da önerildikleri bildirildi.

TECRÜBELİ VE DİNAMİK

Fenerbahçe stoper arayışında gözünü kırmızı- siyahlı ekibe dikti. Milan forması giyen Gustavo Gomez gençliğiyle, Gabriel Paletta ise deneyimiyle ön plana çıkıyor.

Kaynak: haberinburada