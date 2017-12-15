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Beşiktaş Devre Arasında Takıma Katılacak Olan Vida'yı Oynatmadan Satabilir

BEŞİKTAŞ DEVRE ARASINDA TAKIMA KATILACAK OLAN VİDA'YI OYNATMADAN SATABİLİR

Devre arasında takıma katılacak olan Vida siyah-beyazlı formayı giymeden satılabilir. Yönetim Vida'nın da istemesi halinde yıldız futbolcuyu 10 milyon euroya satmayı düşünüyor.

Tarih : 15 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Beşiktaş Devre Arasında Takıma Katılacak Olan Vida'yı Oynatmadan Satabilir(6/10)2

Son yıllarda transferde ilklere imza atan Beşiktaş Yönetimi'nin devre arası takıma katılmasına kesin gözüyle bakılan Domagoj Vida'da sıra dışı bir strateji izleyebileceği belirlendi.

Dinamo Kiev'le sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Hırvat stoperle ara transfer dönemi için ön protokol imzalayan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki başarılı futbolcuyu siyah-beyazlı takıma gelmeden satabileceği ortaya çıktı. Vida'yı serbest kalmadan önce Beşiktaş'a bağlayan yönetimin, tecrübeli oyuncunun transfer piyasasında konuşulan bir isim olması nedeniyle bu konuda beklemeye geçtiği iddia edildi. Başta Everton olmak üzere bazı Premier Lig kulüplerinin Vida ile ilgilendiği yönünde kulübe gelen haberler üzerine siyah-beyazlıların bekle-gör taktiğini uygulamaya başlatığı savunuldu.

BEŞİKTAŞ HIRVAT OYUNCUYU OYNATMADAN SATABİLİR

Domagoj Vida'dan en az 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekleyen siyah-beyazlı yönetimin, uygun rakamlar olması halinde ve Vida'nın da istemesi durumunda, Hırvat stoperi oynatmadan satabileceği aktarıldı. Resmi teklif gelmesi halinde Teknik Direktör Şenol Güneş'le de görüşecek olan yöneticiler, Vida'nın satılması halinde tüm dünyada konuşulacak bir transfere daha imza atmış olacak.

BİR VEYA 2 TRANSFER

Beşiktaş geçtiğimiz dönemde Aras Özbiliz'i transfer ettikten hemen sonra yetenekli oyuncuyu İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralamıştı. Siyah-beyazlı yönetim, Vida'nın satılması halinde elde edilecek bonservis geliriyle devre arasında bir veya iki oyuncuyu kadrosuna katacak.

'DAHA BİTMEDİ!'

Başkan Fikret Orman dün Domagoj Vida için "Çok önemli oyuncu ancak ana sözleşme imzalanmış değil. Öyle olsa KAP'a bildirmiş oluruz ama olmama ihtimali de var, daha bitmiş bir şey yok" dedi. Orman'ın bu açıklaması kafaları karıştırsa da bu sözlerin olası satış için 'taktik' olabileceği kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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