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BEŞİKTAŞ, DEVRE ARASINDA NEGREDO'YU KİRALIK OLARAK GÖNDERECEK


Beşiktaş, Devre Arasında Negredo'yu Kiralık Olarak Gönderecek
Tarih : 15 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Beşiktaş, Devre Arasında Negredo'yu Kiralık Olarak Gönderecek(5/10)1

Kartal'da Negredo topun ağzında... Beşiktaş Yönetiminin Aboubakar'ın yerine aldığı İspanyol golcü bugüne kadar hiçbir resmi karşılaşmada fileleri havalandıramadı. G.Birliği önünde ilk yarıda oynayan Negredo'nun kredisini tamamen tükettiği öğrenildi.

Şenol Güneş'in Negredo'nun performansından hiç memnun kalmaması üzerine yönetimin devre arasında İspanyol golcüyü kiraya vererek yerine yeni bir golcü transfer etmek için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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