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Beşiktaş derbisinde F.Bahçeli futbolcudan insanlık dışı tekme

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE F.BAHÇELİ FUTBOLCUDAN İNSANLIK DIŞI TEKME

Fenerbahçe U-21 forması giyen Adenis Shala, Beşiktaşlı rakibine kasıtlı tekme attı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 21:10
Puan Ver : Beşiktaş Derbisinde F.Bahçeli Futbolcudan İnsanlık Dışı Tekme(6/10)2

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin U21 takımları, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Bir pozisyonda rakibine sert bir tekme atan Adenis Shala'nın bu hareketi izleyenleri hayrete düşürdü.

Maçın hakemi yaptığı faul sonrası Shala'ya sarı kart verdi.

Öte yandan derbiyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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