Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin U21 takımları, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Bir pozisyonda rakibine sert bir tekme atan Adenis Shala'nın bu hareketi izleyenleri hayrete düşürdü.

Maçın hakemi yaptığı faul sonrası Shala'ya sarı kart verdi.

Öte yandan derbiyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

Kaynak: haberinburada