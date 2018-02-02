BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA BURSASPOR'LA 2-2 BERABERE KALDI
Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı.
ADRIANO SAĞ AYAĞIYLA MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI
Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş Adriano ile 1-0 öne geçti. Negredo'nun pasında topla buluşan tecrübeli futbolcu ceza sahası dışından sağ ayağıyla muhteşem bir vuruş gerçekleştirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
NEGREDO KENDİ AĞLARINI HAVALANDIRDI
Mücadelenin 37. dakikasında Bursaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı korneri arka direkte Titi çevirdi, kale çizgisi üzerinde topu uzaklaştırmak isteyen Negredo, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.
İLK YARININ SON BÖLÜMLERİNDE BURSASPOR DELLARGE İLE ÖNE GEÇTİ
Yusuf Erdoğan sol taraftan ceza sahasına girdi ve yerden ortasını yaptı. Defanstan seken topla yeniden buluşan Yusuf Erdoğan'ın bu sefer kafasıyla çevirdiği topa Dellarge dokundu ve Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi.
İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Bursaspor soyunma odasına 2-1 önde gitti.
YENİ TRANSFER VAGNER LOVE BEŞİKTAŞ FORMASIYLA SAHADA
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Brezilyalı golcü Vagner Love 55. dakikada Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil oldu.
VAGNER LOVE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
59. dakikada Beşiktaş beraberliğe çok yaklaştı. Adriano'nun ortasına oyuna ikinci yarıda dahil olan Vagner Love mükemmel bir kafa vuruşlu yaptı fakat Bursaspor kalecisi Harun bu pozisyonda kalesini gole kapattı.
90+2 NEGREDO SAHNEDE
Karşılaşmanın son dakikalarında sol kanattan Caner'in ortasına Negredo düzgün vurdu ve durumu 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Kaynak: haberinburada
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