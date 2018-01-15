BEŞİKTAŞ, DENYS BOYKO'YU BELÇİKA EKİBİ CLUB BRUGGE'E KİRALADI
Beşiktaş, Denys Boyko transferi için Belçika ekibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını borsaya açıkladı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan sonra ikinci ayrılık yaşandı.
Siyah-beyazlı ekip Denys Boyko'nun Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiralandığını açıkladı.
İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."
Kaynak: haberinburada
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