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Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı

BEŞİKTAŞ, DENYS BOYKO'YU BELÇİKA EKİBİ CLUB BRUGGE'E KİRALADI

Beşiktaş, Denys Boyko transferi için Belçika ekibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını borsaya açıkladı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı(8/10)4

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan sonra ikinci ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlı ekip Denys Boyko'nun Belçika temsilcisi Club Brugge'e kiralandığını açıkladı.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Denys Boiko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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