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Beşiktaş Cyle Larin Transferini KAP'a Bildirdi

BEŞİKTAŞ CYLE LARİN TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, Atiba'nın önerisiyle İstanbul'a getirdiği ve sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Kanadalı yıldız Cyle Larin ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş Cyle Larin Transferini Kap'a Bildirdi(8/10)4

Beşiktaş'ın dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Cyle Larin, bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki Jamaika asıllı Kanadalı isim, Orlando City'de geride kalan sezon 28 maçta 12 gol atarken, 3 de asist yaptı. Larin, Kanada Milli Takımı'nda ise 21 maçta 5 gol attı.

ATIBA'DAN LARIN'E ÖVGÜ

Atiba Hutchinson, Cyle Larin'in güçlü ve kaliteli bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Vatandaşı olan 22 yaşındaki golcüye övgü yağdıran Atiba, "Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Larin, ligde ve milli takımda attığı gollerle kendisini kanıtladı ve deneyim de kazandı. Larin'in güçlü ve kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ancak transferi konusunda yorum yapmak bana düşmez" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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