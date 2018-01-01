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Beşiktaş, Cenk'in yerine gelecek golcüyü buldu

BEŞİKTAŞ, CENK'İN YERİNE GELECEK GOLCÜYÜ BULDU

Cenk Tosun'u Everton'a göndermek için gün sayan Beşiktaş, Leicester City'de forma giyemeyen Islam Slimani'yi kiralamak için teklif yaptı.

Tarih : 01 Ocak 2018, 10:40
Puan Ver : Beşiktaş, Cenk'in Yerine Gelecek Golcüyü Buldu(10/10)6

Cenk Tosun için Evertonla büyük oranda anlaşma sağlayan Beşiktaş, milli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Demba Ba, Musa Sow, Cyle Larin ve Andre Pierre Gignac'ı listesine alan siyah beyazlı yönetim, son adayını İngiltere'de buldu. Futbol Komitesi, Leicester City'den Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. Bu sezon Premier Lig ekibinde istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City'e ilk teklifini sundu. 29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon Euro'yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2013 yılında Cezayir'in Belouizdad takımından Sporting Lizbon'a transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün performansı sonrası İngilitere'nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016'da 30 milyon Euro karşılığında Leicester City'e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet, 4 gol attı, 1 asist yaptı.

(NTV Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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