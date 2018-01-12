BEŞİKTAŞ CENK TOSUN'UN BOŞLUĞUNU İBRAHİMOVİC İLE DOLDURMAK İSTİYOR
Cenk Tosun'u İngiltere'ye satan Beşiktaş golcü oyuncu yerine İbrahimovic'i düşünüyor. Yıldız futbolcunun menajeri ile görüşen yönetim kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.
Beşiktaş, Gaziantepspor'dan bedavaya aldığı ve bonuslarla beraber toplam 28 milyon Euro'ya satarak Türkiye rekorunu kırdığı Cenk Tosun yerine bir dünya yıldızını düşünüyor.
MENAJERİNE BEŞİKTAŞ2IN PROJELERİ VE HEDEFLERİ AKTARILDI
İtalya'da çıkan haberlere göre Kara Kartal, Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Zlatan İbrahimovic'i transfer etmek için gündemine aldı. İsveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşen Beşiktaş yönetimi, kulübün projelerini ve hedeflerini aktardı.
Zlatan İbrahimovic'in bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.
Bu sezon uzun süreli sakatlık yaşayan İbrahimovic, 7 maçta Manchester United forması giydi ve 1 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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