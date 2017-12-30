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Beşiktaş Cenk Tosun'un boşluğunu dünya yıldızı ile dolduracak

BEŞİKTAŞ CENK TOSUN'UN BOŞLUĞUNU DÜNYA YILDIZI İLE DOLDURACAK

Beşiktaş yönetimi, yeni yılın ilk günlerinde Everton'a imza atacak olan milli yıldız Cenk Tosun'un boşluğunu İtalyan futbolcu Mario Balotelli ile doldurmak istiyor.

Tarih : 30 Aralık 2017, 12:00
Puan Ver : Beşiktaş Cenk Tosun'un Boşluğunu Dünya Yıldızı İle Dolduracak(10/10)6

Beşiktaş yönetimi, yeni yılın ilk günlerinde Everton'a imza atacak olan Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için dört koldan çalışıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNAMAK İSTİYOR

Birçok forvetle temasa geçen Beşiktaşlı yetkililerin listesinin ilk sırasında Balotelli yer alıyor. Ortada pek çok isim dolaşsa da, devre arası olması, rakamların uçması, kimsenin oyuncusunu bırakmak istememesi gibi unsurlar arka arkaya eklenince, Balotelli tek alternatif olarak ortaya çıkıyor. 27 yaşındaki İtalyan forvetin Şampiyonlar Liginde oynamak istemesi, İtalya ve İngiltere'ye dönmek istememesi, Nice'de akıllanması ve en önemlisi de inanılmaz bir potansiyeli olması, artıları.

NİCE'DE AKILLANDI

Ayrıca Nice'le sözleşmesi sezon sonunda bitmesi ve Fransız ekibiyle yaptığı özel anlaşma da Balotelli'nin cebinde. Tüm bu şartlar bir araya getirildiğinde İtalyan yıldız mükemmel bir seçenek gibi duruyor. Kartal'ın diğer adayları; Gignac (Tigres), Slimani (Leicester) ve Boakye (Kızılyıldız) olduğu ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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