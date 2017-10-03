BEŞİKTAŞ, CANER ERKİN'İN DOĞUM GÜNÜ ÖNCESİ GAF YAPTI
Beşiktaş, son olarak Talisca'yla yaptığı kavgayla gündeme oturan Caner Erkin'in yarınki doğum gününü bugün zannederek sosyal medyadan kutladı, daha sonra sildi.
Beşiktaş, oyuncusu Caner Erkin'in doğum günüyle ilgili gaf yaptı, sosyal medya hesabından 1 gün önceden kutladı. Siyah beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Caner Erkin'in doğum tarihi 4 Ekim 1988.
HESAP DAHA SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ
Resmi twitter hesabından bir resimle "İyi ki doğdun Caner Erkin" mesajı paylaşan siyah beyazlı kulübe taraftarlardan kısa sürede düzeltme geldi. Beşiktaşlı taraftarlar paylaşımın altına yaptıkları yorumda Caner'in doğum gününün 4 Ekim olduğunu hatırlattı. Bu tepkiler üzerine Resmi twitter hesabı bu paylaşımı sildi...
Kaynak: haberinburada
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