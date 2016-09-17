

Beşiktaş'ın yeni transferi Caner Erkin, önümüzdeki sezondan itibaren bonservisiyle birlikte geliyor.. Bu müjdeli haber yönetici Umut Güner'den geldi







Güner, Inter'den kiralanan Caner Erkin için şu ifadeleri kullandı: "Caner'le 4 yıllık protokolümüz var. Önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ın bu oyuncu ile ilgili farklı bir tasarrufu olmazsa, uzun yıllar kulübe hizmet edecek. Kendisini kiralık olarak kadromuza katmamızın nedeni, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması. Inter'in istediği 1 milyon euro'yu gelecek yıl ödediğimizde Caner de n bonservisi Beşiktaş'a geçmiş olacak." dedi.







Caner bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere siyah-beyazlı formayı 2 kez giyerken; 1 de asist (Karabük) yapmayı başardı.