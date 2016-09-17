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beşiktaş, caner erkin'in bonservisini alıyor

BEŞİKTAŞ, CANER ERKİN'İN BONSERVİSİNİ ALIYOR

Caner Erkin ile 4 yıllık bir protokol yaptıklarını belirten Güner “1 milyon euro ödeyerek tapusunu alacağız” dedi

Tarih : 17 Eylül 2016, 11:47
Puan Ver : Beşiktaş, Caner Erkin'in Bonservisini Alıyor(5/10)2


Beşiktaş'ın yeni transferi Caner Erkin, önümüzdeki sezondan itibaren bonservisiyle birlikte geliyor.. Bu müjdeli haber yönetici Umut Güner'den geldi



Güner, Inter'den kiralanan Caner Erkin için şu ifadeleri kullandı: "Caner'le 4 yıllık protokolümüz var. Önümüzdeki yıllarda Beşiktaş'ın bu oyuncu ile ilgili farklı bir tasarrufu olmazsa, uzun yıllar kulübe hizmet edecek. Kendisini kiralık olarak kadromuza katmamızın nedeni, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması. Inter'in istediği 1 milyon euro'yu gelecek yıl ödediğimizde Caner de n bonservisi Beşiktaş'a geçmiş olacak." dedi.



Caner bu sezon 1'i Süper Lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere siyah-beyazlı formayı 2 kez giyerken; 1 de asist (Karabük) yapmayı başardı.








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