Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini almak için Inter Kulübü ile anlaştı.











Bu sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin siyah beyazlı kulüpte kalıyor. Beşiktaş, Caner Erkin ile 3 yıllık anlaşma sağladıktan sonra mili futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Inter'le de anlaşmaya vardı.







kaynak:sabah



