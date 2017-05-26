BEŞİKTAŞ CANER ERKİN İÇİN INTER'LE ANLAŞTI
Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini almak için Inter Kulübü ile anlaştı.
Bu sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin siyah beyazlı kulüpte kalıyor. Beşiktaş, Caner Erkin ile 3 yıllık anlaşma sağladıktan sonra mili futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Inter'le de anlaşmaya vardı.
kaynak:sabah
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