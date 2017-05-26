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Beşiktaş Caner Erkin İçin Inter'le Anlaştı
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beşiktaş caner erkin için ınter'le anlaştı

BEŞİKTAŞ CANER ERKİN İÇİN INTER'LE ANLAŞTI

Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisini almak için Inter Kulübü ile anlaştı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 13:24
Puan Ver : Beşiktaş Caner Erkin İçin Inter'le Anlaştı(9/10)11






Bu sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin siyah beyazlı kulüpte kalıyor. Beşiktaş, Caner Erkin ile 3 yıllık anlaşma sağladıktan sonra mili futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Inter'le de anlaşmaya vardı.



 



kaynak:sabah

 








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